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مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل سفير جمهورية ليتوانيا (صور)

كتب:

إلهام الكردوسي
11:48 ص | الأحد 07 أبريل 2024
الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية

الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية

استقبل الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية السفير ارتوراس جايليوناس؛ سفير جمهورية ليتوانيا لدى مصر ، والبروفيسير يوزاس أوجوتيس؛ رئيس جامعة Vytautas Magnus (جامعة مدينة كوناس في ليتوانيا)، والتي تعتبر من أهم وأعرق الجامعات في أوروبا ومنطقة البلطيق، والوفد المرافق له من بعض عمداء الكليات بالجامعة.

مدير مكتبة الإسكندرية يؤكد أهمية العلاقات بين مصر وليتوانيا

أكّد زايد، خلال اللقاء أهمية العلاقات بين مصر وليتوانيا، وحرص مصر على تعزيز التعاون مع ليتوانيا في مجال الثقافة والتعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات، وهو الأمر الذي علمت عليه مكتبة الإسكندرية على مدار 12 عاما مع العديد من الأطراف الليتوانية من خلال تعزيز واستمرار التعاون في تلك المجالات في إطار رسالة مكتبة الإسكندرية ودورها الثقافي الدولي.

التحضير لمذكرة تعاون مشتركة بين الجانبين

كما استعرض البروفيسير يوزاس أوجوتيس رئيس جامعة Vytautas Magnus أهمية وتاريخ الجامعة كواحدة من أعرق الجامعات الأوروبية، مشيرًا إلى المشروعات الثقافية والتعليمية والبحثية والتي يمكن التعاون فيها مع مكتبة الإسكندرية ولاسيما مركز الدراسات الاستراتيجية ومركز دراسات الحضارة الإسلامية ومركز الدراسات القبطية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومشروعات التوثيق الرقمي بالمكتبة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على ضرورة التنسيق والتحضير لمذكرة تعاون مشتركة تشمل فرص التعاون في مجال التوثيق الرقمي، والنشر، وتبادل الخبرات في عدد من المجالات، علاوة عن تبادل الخبرات بين مكتبة الإسكندرية والجامعة، واستضافة الباحثين الشباب بين البلدين.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي