شبيه عادل إمام في عزاء شيرين سيف النصر (صور)

حرص عدد من المشاهير على حضور عزاء الفنانة شيرين سيف النصر المقام الآن في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

ولفت الأنظار شبيه الزعيم عادل إمام الذي حرص على تقديم واجب العزاء في شيرين سيف النصر اليوم.

وفاة شيرين سيف النصر

وغيب الموت شيرين سيف النصر، السبت الماضي، إذ أعلن أخوها شريف سيف النصر، النبأ عبر صفحته على «فيسبوك»، بعد دفنها، في مقابر الأسرة بالإمام الشافعي.

وكتب شريف سيف النصر: «توفيت إلى رحمة الله، أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر».

أضاف: «تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، واقتصرت المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون».