«السفيرة عزيزة» يُعزي أسرة الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر

نعى برنامج السفيرة عزيزة، المُذاع على شاشة dmc، الفنانة شيرين سيف النصر، مقدماً خالص التعازي لأسرتها، خلال احدى فقراته اليوم من تقديم الإعلاميتين سناء منصور ونهى عبدالعزيز.

عزاء الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر

قالت الإعلامية القديرة سناء منصور: «أتقدم بخالص التعازي لأسرة الفنانة والإنسانة الجميلة الراحلة شيرين سيف النصر التي فارقت عالمنا أمس السبت، وهو ما أعلنه أخيها شريف سيف النصر رئيس نادي الجزيرة».

وتابعت: «أعلن أخيها عبر حسابه الشخصي أنه تم الصلاة عليها والدفن في مقابر العائلة في هدوء، وفقاً لوصية الفنانة الراحلة ولن يكون هناك عزاءاً وفقاً لوصيتها».

شيرين سيف النصر الأكثر شهرة بين نجمات جيلها

وأكدت: «الفنانة شيرين سيف النصر تعتبر الأكثر شهرة وشعبية بين فنانات جيلها خلال فترة التسعينيات وأمتعتنا بأعمال درامية غاية في الروعة، مثل مين اللي ميحبش فاطمة واللص الذي أحبه والمال البنون، بجانب أفلام شاركت البطولة فيها مع النجم عادل إمام، مثل النوم في العسل وأمير الظلام».