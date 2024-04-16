«دفاع الشيوخ»: الرئيس السيسي حريص على استقرار المنطقة وسلامة الشعوب

أكد النائب حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب حماة الوطن، أن الأمن القومي المصري أولوية قصوى في مقدمة اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد عام 2014، فضلا عن تعزيز مقومات الأمن والاستقرار والسعي نحو السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع عناصر القوى الكبرى في المجتمع الدولي ضمانا للمصالح الوطنية المصرية.

الرئيس السيسي يحرص على أمن واستقرار المنطقة

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في بيان له اليوم، إن الرئيس السيسي حريص على أمن واستقرار المنطقة وسلامة الأشقاء والأصدقاء في كل دول العالم، مشيرا إلى أن أمن المنطقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وبالتالي فإن القيادة السياسية المصرية حريصة على مواصلة تقديم الدعم الكامل وتسوية النزاع للأشقاء في فلسطين والسودان وليبيا، بالإضافة لما شهدته الساعات الأخيرة من تصاعد المواجهات الإيرانية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن استمرار التصعيد بين الجانبين الإيراني والإسرائيلي، سيترتب عليه عواقب وخيمة داخل منطقة الشرق الأوسط بالكامل، ما يجعل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار ويؤدي إلى توسيع نطاق الحرب لأمد غير متوقع.

القيادة تحذر من تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة

وأكد نائب رئيس حزب حماة الوطن أن القيادة السياسية المصرية الرشيدة حذرت العالم أجمع من تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ اندلاعها في السابع من أكتوبر الماضي، وما سينتج عنها من مخاطر توسيع رقعة الصراع نتيجة الأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة وفي حق الأشقاء، مشددا على ضرورة تحرك مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإنهاء هذا الوضع قبل انزلاقه إلى منحى أكثر خطورة وتعقيدا من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوب المنطقة.

واختتم القيادي بحزب حماة الوطن، بيانه بتأكيد أن الدور المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير منذ اندلاع الأزمة في 1948، ورفضها التام لتهجير الفلسطينيين ودعمها لحقوقهم المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وبما يتماشى مع القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة.

حل الدولتين ووقف إطلاق النار

وأكد أهمية رؤية القيادة السياسية المصرية تجاه قضايا المنطقة والتي تأتي في مقدمتها حل الدولتين وإنهاء الحرب غير المشروعة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مطالبا جموع الشعب المصري بالاصطفاف خلف قيادتهم الرشيدة، ودعمهم الكامل للقرارات والتوجيهات التي تحفظ أمن وسلامة البلاد.