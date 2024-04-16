بعد إغماء كهربا.. 5 طرق للعلاج من الدوخة أهمها الحقن

سقط نجم الأهلي محمود كهربا مغشيًا عليه، على أرضية استاد القاهرة الدولي، بعد خسارة فريقه أمام غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2-1 ببطولة الدوري، ليخضع إلى فحص طبي شامل بهدف الاطمئنان على حالته بشكل عام، لمعرفة سبب سقوطه المفاجئ، وهل حالته خطيرة، أم أنه سيكون قادرًا على المشاركة في المباريات القادمة، وعلى غرار ذلك نستعرض طرق علاج الدوخة في التقرير التالي.

علاج الدوخة

يعاني البعض من الدوخة الأمر الذي وجب التعامل معه بحذر، ومعرفة طرق الوقاية والعلاج، لتجنب تداعيات ذلك العرض، لذا قدم موقع «مايو كلينك» طرق العلاج والوقاية في حال تكرار ذلك الأمر.

عادةً ما تتحسَّن الدوخة دون علاج خلال أسبوعين ومن بعدها يبدأ الجسم في التأقلم.

قد يتضمن العلاج أيضًا اللجوء إلى الأدوية أو ممارسة تمارين التوازُن فعلاج التوازن وذلك عبر إجراء مجموعة من التمارين للمساعدة لجعل جهاز توازنك أقل حساسية للحركة يتم اللجوء إلى ذلك للأشخاص الذين يعانون من حالات الأذن الداخلية مثل التهاب العصب الدهليزي.

العلاج النفسي ويساعد هذا النوع من العلاج الأشخاص الذين يعانون من الدوار بسبب اضطرابات القلق.

الحقن

إزالة الجهاز الحسي للأذن الداخلية.

أسباب الشعور بالدوخة

ومن جانبه علق محمد عبد الوهاب استشاري القلب والأوعية، في تصريحات لـ«الوطن»، عن أسباب الشعور بالدوخة، مرجعًا ذلك إلى الشعور بالإرهاق البدني، وعدم الالتزام بتناول كميات كافية من الطعام، تجعل الجسم خاملًا غير قادر على المواصلة، وعدم الإكثار من تناول المياه بصفة دورية.