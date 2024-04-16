معلومات عن إصابة كهربا.. هل تسبب الدوار؟

فوجئ الجمهور المتابع لمباراة القمة بين قطبي كرة القدم الأهلي والزمالك أمس، بإصابة نجم الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، بعد تعرضه لحالة إغماء فور انتهاء اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من الدوري؛ ما جعله حديث مشجعي الساحرة المستديرة، وتساءل الجمهور عن آخر تطورات حالته الصحية وسبب سقوطه فجأة، وهو ما كشفه طبيب العظام الدكتور حسام صلاح في تصريحات لـ«الوطن».

ماذا حدث لكهربا؟

وكشف مصدر بالنادي الأهلي -في تصريح سابق للوطن- عن آخر تطورات الحالة الصحية لكهربا، موضحًا أنه تعرض لحالة إغماء بعد انتهاء مباراة الأهلي ضد الزمالك، بعد تعرضه لضربة مرفق «كوع» من جانب حمزة المثلولي ما سبب حالة من الدوار، مشيرًا إلى أن حالته ليست خطيرة، وسرعان ما عاد للمنزل بصحة جيدة، ومسألة نقله إلى المستشفى كانت لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان عليه.

هل الإصابة في مرفق اليد تسبب الدوار؟

من جانبه، علق حسام صلاح، طبيب العظام، في تصريح لـ«الوطن»، قائًلا إن سبب شعور كهربا بالدوار بعد ضربة المرفق بسبب الألم الشديد، وهبوط الضغط، موضحًا: «الخبطة بالكوع لا تسبب الدوخة بشكل مباشر لكن الألم الشديد يسبب هبوطًا في الضغط وشعورًا بالدوخة».