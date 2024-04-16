تحرك عاجل في الأهلي بشأن كهربا بعد سقوطه بمباراة القمة

قررت إدارة النادي الأهلي، خضوع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لفحوصات طبية شاملة، للاطمئنان عليه، بعد أحداث مباراة القمة أمام الزمالك، التي جمعت الفريقين أمس الاثنين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة دوري NILE، على ستاد القاهرة الدولي.

وسقط محمود عبد المنعم كهربا، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، بعد خسارة فريقه أمام غريمه التقليدي الزمالك، بنتيجة 2-1 ببطولة الدوري.

فحص طبي شامل لـ كهربا قبل رحلة لوبومباشي

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، إنه جرى الاستقرار على خضوع كهربا لفحص طبي شامل خلال الساعات الجارية، للاطمئنان على حالته بشكل عام، بعد شعوره بدوار عقب مباراة الزمالك، ولمعرفة سبب سقوطه المفاجيء.

وأشار المصدر إلى أن سقوط كهربا كان بدون أي مجهود كبير للاعب، خاصة أنه شارك في الدقائق الأخيرة من المباراة، ولا بد من الاطمئنان عليه.

وأكد أن هذا الأمر يأتي لمعرفة موقف اللاعب وحالته الصحية، خاصة أن الفريق مُقبل على مباراة مهمة أمام مازيمبي الكونغولي في لوبومباشي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في اللقاء المقرر له يوم السبت المقبل.

الأهلي يخسر من الزمالك وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بثنائية مقابل هدف أمام الزمالك، في المباراة التي أقيمت مساء أمس، على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة دوري NILE.