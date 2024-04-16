انطلاق العرض المسرحي «التحول» في مركز شباب أبنوب بأسيوط

شهد مركز شباب أبنوب بأسيوط، أولى ليالي العرض المسرحي «التحول»، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة.

رواية التحول لفرانز كافكا

العرض المسرحي مأخوذ عن رواية التحول لفرانز كافكا، وتدور أحداثه حول رحلتين، الأولى للكاتب والكوابيس التي يعيشها وهو يكتب روايته، حيث يجد نفسه متهما وتتم محاكمته، والثانية حول قصة حياة جريجور سامسا بطل الرواية.

أبطال العرض المسرحي «التحول»

ويؤدي العرض المسرحي «التحول» فرقة مسرح قصر ثقافة أبنوب، وتضم أشرف محمد بدوي، مصطفى غانم، مصطفى عبد البصير، إبراهيم محمود، أنطون منير، ميرنا محمد، ودينا كمال، إعداد محمود محمد سيد، ديكور وملابس فاطمة أبو الحمد، موسيقى وألحان روماني زاخر، أشعار إيمان نبيل، ومن إخراج مارك صفوت.

والعرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وينفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة أسيوط، ويستمر عرضه بالمجان حتى 22 أبريل الحالي.