الفنانة مي القاضي في ضيافة برنامج «السفيرة عزيزة» غدا

تحل الفنانة مي القاضي التي جسدت دور «ولاء» في مسلسل «صيد العقارب» خلال موسم دراما رمضان 2024، ضيفة على برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر شاشة dmc غدًا الأربعاء.

وشاركت الفنانة مي القاضي في أحداث مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2024، تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي يحمل مزيجًا من التشويق والغموض والمفاجآت، وهو من نوعية الأعمال الدرامية التي تفضلها غادة عبدالرازق، ويرغب جمهورها في متابعتها ومشاهدتها وفك الألغاز التي تحيط بالأحداث.

أبطال صيد العقارب

المسلسل شارك فيه عدد من النجوم أبرزهم رياض الخولي، سيمون، منال سلامة، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، إنتاج فينومينا، ومن تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.