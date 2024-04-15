أخصائية تغذية تكشف لـ«السفيرة عزيزة» مخاطر عفن الطعام

قالت ندى بهاء أخصائية التغذية، إنّ العفن في الفاكهة له جذور، وإذا كانت الفاكهة لها طبقة رفيعة مثل البرتقال، يجب رميها بأكملها، وإذا كانت ذات قشرة سميكة، يمكن قطع جزء العفن بمسافة 2.5 سنتيمتر تقريبًا، «نقطع حول جوانب العفن».

مخاطر العفن والسواد في الطعام

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على شاشة «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين رضوى حسن وسالي شاهين، أن الجبنة الريكفورد بها نوع من أنواع الفطر المُصنع وهو فطر صحي، لكن الفطريات غير النافعة والمُضرة يجب إبعاد أصحاب المناعة الضعيفة ومرضى السرطان وكبار السن والأطفال قبل عمر الـ4 سنوات والحوامل عنها.

وتابعت: «نتجنب ده أننا نجيب أكل على قدنا ونحفظه في التلاجة أو الفريز، ومينفعش الأكل يفضل في التلاجة أكثر من 7 أيام».