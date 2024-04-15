برنامج «السفيرة عزيزة» يكشف كواليس فيلم عالماشي بطولة علي ربيع

عرض برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «dmc»، تقريرًا تلفزيونيًا من تقديم الإعلامية شرمندا دسوقي، حول تفاصيل وكواليس فيلم عالماشي بطولة علي ربيع.

أبطال فيلم عالماشي

وخلال التقرير، قال الفنان علي ربيع، إن فكرة الفيلم جميلة وصعبة: «المؤلفين كتبوا الفيلم بطريقة جميلة، وأنا مبسوط بالفكرة، رغم أن تصويرها صعب جدًا، هتشوفوا فيلم مختلف».

وأضاف الفنان كريم عفيفي، أن أكثر شيء حمسه في الفيلم هو فكرته، فهي جديدة لم يعمل عليها أحد من قبل.

وتابع الفنان محمد رضوان، أن فكرة الفيلم شخصٌ بطيء يعيش حياته ببطءٍ فظيع يعمل من المنزل حتى لا يتحرّكَ ويبذل مجهودًا، ثم يُكتشفُ عنده مرضٌ نادر، ويجب عليه أن يستمرّ في الحركة بشكل دائم، وإذا لم يفعل ذلك، سيموت.

أشادة مخرج الفيلم للفنان علي ربيع

وأشاد المخرج محمد خبيري، إلى أنّ الفنان علي ربيع ذكي جدًا ويحضر للفيلم باحترافية: «مفيش مشهد معدش عليه ولم نتناقش فيه، كان تعبان وعنده برد ونزل صور في شوارع مصر كلها».