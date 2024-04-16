أحمد عبد العزيز يصل عزاء شيرين سيف النصر

حرص الفنان أحمد عبد العزيز على تقديم واجب العزاء في الفنانة شيرين سيف النصر، المقام الآن في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

كما حضر العزاء أيضا عدد من الفنانين والشخصيات العامة؛ منهم محمد الغيطي وأيمن عزب وعزوز عادل وبطرس دانيال ومحمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين.

وفاة شيرين سيف النصر

يذكر أن الفنانة شيرين سيف النصر، رحلت عن عالمنا منذ أيام في هدوء تام، وجرى الإعلان عن رحليها بعد صلاة الجنازة عليها ودفنها.