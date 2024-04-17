«مكرونة بشاميل تحت القصف».. أهالي المخيمات في غزة: «بنحاول نعيش»

في أحلك الظروف مازال يضرب أهالي فلسطين أروع الأمثلة في الصبر، رافعين شعار «نحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلًا»، وهو ما قامت به سيدة فلسطينية بعد إعدادها مكرونة بشاميل الحرب، بمكونات وخيارات محددة، دليلًا على محاولة العيش، وقوة السيدات اللاتي تحاولن رسم السعادة على وجه أسرهن، في ظل الأوضاع المأساوية الذي يعيشها سكان غزة.

مكرونة بشاميل الحرب

«بعد 7 شهور حرب في غزة.. عملنا مكرونة بشاميل، الحمد لله على نعمة الله وفضله»، كلمات صدحت بها السيدة الفلسطينية مريم حاجي، خلال حديثها لـ«الوطن»، واعتبرتها بمثابة انتصار على العدوان.

ففي وسط الحالة المأساوية التي يعيشها القطاع، حاولت السيدة استعادة بعض ذكريات الأيام التي عاشتها في سلام بعيدا عن القصف المتواصل، لتعد وجبة المكرونة المفضلة لديهم، مرددة: «بنحاول نعيش في الحرب».

يحمل كل رب أسرة على عاتقه توفير الطعام لأبنائه، حتى في ظل انعدام الموارد، فيسعى الأب لتوفير النفقات والمكونات، وتفكر الأم فيما سوف تعد وتطهو، كلا منهما يبحث في اتجاهه عن ما هو قادر على فعله، وفقًا لـ«حاجي»: «كل المكونات كانت صعبة إننا نوفرها، لكن حاولنا على مراحل، وبالعافية قدرنا نوفر أبسط الأشياء»، راجية ابتسامة الأطفال، لمحاولة الشعور بالحياة، داعيين الله أن يمحو آلام الحزن وأثار الحرب الوحشية.

مكونات المكرونة

وبمكونات بسيطة أعدت السيدة المكرونة البشاميل، ولم تسع الأرض طفليها للتعبير عن فرحتهما: «حطيت بصل وثوم وفلفل وبندورة وملح وفلفل، زودت في بهارات اللحم، عشان مورد اللحم ما كان متوفر منه كتير للخلطة عشان يحسوا بطعم اللحم، وضيفت لتر مياه، وملعقة لبن وزيت ودقيق، وخلطتهم ورصيتها، وسويتها على الوقود في صينية كبيرة»، ليشترك في تناولها أهل الخيمة، ليرتسم على الوجوة أثرًا مبهجًا، تعكس حب الفلسطينين للحياة.