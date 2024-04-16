رئيس شعبة الذهب: المعدن الأصفر يسجل أسعارا غير مسبوقة عالميا خلال الفترة المقبلة

قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب، إن هناك أسعار غير مسبوقة على الإطلاق للذهب على المستوى العالمي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، مع الإعلامي أسامة كمال: «فكرة وصول الأوقية لـ2400 دولار بعدما كانت 2000 دولار كان مستبعد، ولم يحدث سوى في أغسطس 2020 وقت أزمة كورونا، حينما وصلت إلى 2070».

ارتفاعات كبيرة في أسعار الذهب عالميا

وتابع: «لكننا على موعد هذا العام مع ارتفاعات كبيرة جدا في أسعار الذهب عالميا، وبعض المحللين يقولون إننا قريبا جدا سنسمع 2500 دولار للأوقية، ومن الممكن أن يكون ذلك على آخر العام، وهذة الأرقام تنعكس على السوق المحلية».

الذهب ملاذ آمن

وأكمل: «الذهب ملاذ آمن، وعند انخفاض أسعار الذهب نقول إنها أوقات مناسبة للشراء، ودائما نقول إن الذهب مخزون قيمة واستثمار طويل المدى، لا ننصح أحد أن يقوم بشراء ذهب لبيعه بعد مرور شهر أو بعد أسبوع لأنه بتكون فيه نسبة مخاطرة عالية ممكن يكسب وممكن يعرض نفسه للخسارة».