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دراما المتحدة

سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية: توقعات بارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا

كتب:

شوشة عبدالواحد
12:20 م | الثلاثاء 16 أبريل 2024
أسعار الذهب محليا وعالميا

أسعار الذهب محليا وعالميا

إلى أين تتجه أسعار الذهب في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة؟.. سؤال أجاب عنه نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، موضحا أن المعدن الأصفر سلعة عالمية، ومن الطبيعي أن تلقي الأحداث الجارية في المنطقة بظلالها على أسعار الذهب محليا وعالميا.

وأضاف أن هناك توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة على الصعيد العالمي، إلى مستويات غير مسبوقة، بسبب شدة الصراعات التي تعاني منها المنطقة، لذلك يلجا الكثير من المواطنين للاستثمار في الذهب، لأنه يعتبر ملاذا آمنا للمستثمرين.

ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميا 

وأكد نجيب في تصريح خاص لـ«الوطن» أن سعر أونصة الذهب قفز خلال الأسبوع الماضي عالميا، لتسجل أعلى مستوى له على الإطلاق، إذ شهدت ارتفاعا للأسبوع الرابع على التوالي، موضحا أن التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، دفعت المستثمرين إلى البحث عن الملاذ الآمن في الأسواق.

الذهب.. الملاذ الآمن للمواطن 

وأضاف نجيب أن الذهب يعتبر الملاذ الآمن الوحيد للمواطن حاليا، لأن هناك جزء كبير يتجه للادخار في الدولار، ودليل ذلك تكدس المواطنين على مكاتب الصرافة، في أعقاب الإجراءات التي قامت بها  الدولة المصرية للقضاء على السوق السوداء من خلال القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي برفع سعرالفائد، ووضع سعر مرن للجنيه، ما أدى إلى القضاء على السوق الموازية، التي لطالما التهمت جزءا كبيرا من العملة الصعبة داخل السوق المصرفية.

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بقلم شوشة عبدالواحد