عاجل.. تراجع جديد في أسعار الذهب الآن.. اعرف عيار 21 بكم؟

أعلنت الشعبة العامة للذهب، سعر جرام الذهب عيار 21 خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين 15-4-2024، إذ سجل نحو 3275 جنيهًا للشراء، وشهد سوق الذهب حالة من الارتباك خلال الـ48 ساعة الماضية؛ فأسعار الذهب تتغير على مدار ساعات اليوم الواحد مرتين في بداية التعاملات ومنتصف التعاملات سواء كان ذلك باتجاه المؤشر للصعود أو الهبوط.

سعر جرام الذهب عيار 21

تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة خلال منتصف التعاملات وفقا لآخر تحديث للشعبة العامة للذهب.

وسجل جرام سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر 3748 جنيها للبيع، و3740 جنيها للشراء.

وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم 3404.75 جنيه للبيع، و3373.25 جنيه للشراء.

حقق سعر الذهب عيار 21 انخفاضا عند 3280 جنيهًا للبيع، و3275 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الذهب عيار 18 في محلات الصاغة حالة من الانخفاض عند مستوى 2811 جنيها للبيع، و2280 جنيها للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر نحو 2192 جنيها للبيع، و2185 جنيها للشراء.

انخفاض سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم ليسجل 26200 جنيه للبيع.

وبلغ سعر أوقية الذهب العالمية 2339 دولارًا للبيع، و2337 دولارًا للشراء.