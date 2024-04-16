إشادة واسعة بدور سهر الصايغ في مسلسل المعلم.. ماذا قال الجمهور عن مشهد وفاتها؟

دور مميز لعبته الفنانة سهر الصايغ أثناء مشاركتها في السباق الرمضاني هذا العام، من خلال تجسيد شخصية زمزم في مسلسل المعلم، بطولة الفنان مصطفى شعبان، وأشاد بها الجمهور ورواد منصات التواصل الاجتماعي منذ انتهاء عرض المسلسل مع نهاية شهر رمضان وحتى الآن.

مشاركة الفنانة سهر الصايغ في مسلسل المعلم

وجسدت سهر الصايغ دور زمزم زوجة مصطفى شعبان في مسلسل المعلم، وجمعت شخصيتها في العمل بين الطيبة والنقاء والحكمة والحب الشديد لأسرتها، لا سيما زوجها، وهو ما اتضح على مدار حلقات المسلسل بالكامل حتى لحظة وفاتها، خاصة حين غضبت من والدها عندما اكتشفت أنه كان بإمكانه مساعدة زوجها في مرات عديدة ولم يفعل.

«حبوب زعول.. أنت بس لو تفتح الحصالة وتديني نصيبي منها.. العيون فضاحة يا دهب».. كلها كلمات حفظها الجمهور وعلقت في ذاكرته خلال مشاهدته حلقات المسلسل، والتي كانت زمزم ترددها باستمرار، سواء خلال حديثها مع زوجها أو صديقتها دهب، وهي الفنانة هاجر أحمد، التي كانت تحب زوجها المعلم منذ صغرها وتحاول إخفاء الأمر.

إشادة واسعة بأداء سهر الصايغ

ونتيجة للأداء الرائع الذي أظهرته الفنانة سهر الصايغ في مسلسل المعلم، نالت إشادة واسعة من الجمهور ورواد منصات التواصل الاجتماعي، فكتب أحدهم على «فيسبوك»: «أحلى سهر الصايغ، وشخصية زمزم رائعة، بكتينا بزيادة والله ووجعتي قلوبنا ربنا يسعدك يا دكتورة.. كل عام وأنتي بخير»، وكتب آخر: «والله أنت جميلة جدًا يا زمزم، أحلى حاجة فيكي افتح الحصالة»، وكتب ثالث: «أنتي فنانة موهوبة وجميلة وأداءك رائع ودمك شربات، كل سنة وأنتي طيبة يا أجمل نجمة».

مشهد وفاة «زمزم» في «المعلم»

كما أشاد أحد رواد «فيسبوك» بالأداء الرائع للفنانة سهر الصايغ في مشهد وفاتها من خلال منشور له، جاء فيه: «مشهد وفاة زمزم في مسلسل المعلم يستحق أوسكار من أوسع الأبواب، سهر الصايغ ممثلة تستحق التقدير في كل مشهد قدمته بالمسلسل.. دموع وفرح وريأكشنات وتعصب وهدوء وكل انفعالات سليمة جدا تصل إلى القلب وإلى المشاهد بشكل منطقي تخلينا نقول إن في حاجة اسمها دراما، ومشهد وفاة أم حسن يُدرس وتعبيراتها في الصدمات يخليك تندمج وتتأثر لإتقانه بشكل يُحترم مشاهدتك وليس مشهد والسلام، برافو كل القائمين على المسلسل».