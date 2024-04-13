مصطفى الكيلاني: مسلسل المعلم قدّم الدراما الشعبية للجمهور بشكل مختلف

عالج مسلسل المعلم الصراع بين الخير والشر، في إطار الدراما الشعبية، التي قدمها الفنان مصطفى شعبان، إذ يؤدي دور تاجر سمك يواجه العديد من الصعوبات، خاصة بعد وفاة زوجته «زمزم» ليجد نفسه وحيدًا، وتتصارع الأحداث في الحلقات الأخيرة، لينتهي العمل الدرامي بشكل مرضٍ للجمهور.

نافس مسلسل المعلم بقوة في الدراما الشعبية، خلال السباق الرمضاني لعام 2024، إذ استطاع الفنان مصطفى شعبان أن يقدم دور البطل الشعبي بشكل مختلف، ويرجع ذلك إلى مهاراته التمثيلية، بالإضافة إلى السيناريو الجيد، بحسب حديث مصطفى الكيلاني الناقد الفني لـ«الوطن»: «مسلسل المعلم مكتوب حلو أوي وفيه تفاصيل كتير، وبالتالي النتيجة كانت أفضل بكتير جدًا من بابا المجال، اللي قدمه مصطفى شعبان السنة اللي فاتت».

الفنان مصطفى شعبان بطل شعبي بشكل مختلف

قدّم الفنان مصطفى شعبان البطل الشعبي بشكل مختلف، فهو يحب تغيير جلده من فترة لأخرى، وفقًا لـ«الكيلاني».

ويرى «الكيلاني» أن الفنانة سهر الصايغ، من أفضل الفنانات في مصر، ولكنها تحتاج إلى فرص أكبر، لإظهار موهبتها الحقيقية، كما تعد من الفنانات التي تستحق أدوار البطولة المطلقة، خاصة أنها من الشخصيات الرئيسية في الأعمال الدرامية التي تقدمها: «هي مش بتاعت سوشيال ميديا ولا بتروج لنفسها كويس، عشان كدا مش ظاهرة كويس في الصورة».

فريق عمل مسلسل المعلم

مسلسل المعلم من إخراج مرقس عادل، تأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرجي، بطولة الفنان مصطفى شعبان، ويشاركه عدد من الفنانين أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، أحمد بدير.