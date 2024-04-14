والدا چان رامز يكشفان تفاصيل دوره في مسلسل المعلم: بيحب يكون على طبيعته

خفيف الطلة والحضور، خطف القلوب بتلقائيته وبراءته وإتقانه الدور في مسلسل المعلم مؤديًا دور المعلم والابن، فكان واحدًا من أبطال دراما رمضان 2024، إنّه الطفل چان رامز.

الطفل چان رامز

ظهر جان رامز، في دور طالب بالصف الثاني الابتدائي، وحقق انتشارا واسعا على منصّات التواصل الاجتماعي بتميزه وخفة ظله خصوصا في الكواليس، بحسب والدته في حديثها لـ«الوطن»، مؤكدة أنّ الجميع أحبوا جان لأنّه دومًا يسعى باجتهاد.

وأكدت أن حب الجماهير لـ«چان»، كان بسبب دوره في المعلم الذي أداه بإتقان شديد، وذلك بعد ظهوره مع الفنان أمير كرارة في فيلم «البعبع»، بعدما رشّحه الفنان مصطفى شعبان للدور في مسلسله: «چان بيحب التمثيل من وهو صغير، وأول ظهوره كان في فيديو كليب أغنية (تكا تكا) مع الفنان حمادة هلال من قبل، وده أداله ثقة كبيرة في نفسه».

دوره في المسلسل

خطف الطفل چان رامز القلوب بعدما جسد شخصيتين خلال أحداث مسلسل المعلم، بشخصية المعلم «مصطفى شعبان»، في مرحلة الطفولة، ثم ابن مصطفى شبعان وزمزم، وكشف والده تفاصيل الدور: «لما جالنا الدور قرينا الاسكربيت علشان نشرح له الدور، وهو ذكي جدًا وبيعرف يلقط التفاصيل، وقولنا له لما يجي قدام الكاميرا يتكلم ويمثل الشخصية إزاي، وهو بيحب يكون على طبيعته».

«مبسوط جدًا بالدور ده وبمشاركتي مع الأستاذ مصطفى شعبان والأستاذة هاجر أحمد والأستاذة سهر الصايغ»، بحسب تعبير «چان»، ويضيف والدا الطفل: «نفسنا يوصل للي بيتمناه، وكان الدور تحدي والحمد لله نجح، والكواليس كانت لطيفة لـ(چان) مع كل طاقم العمل»، إذ جمعته علاقة قوية مع أبطال مسلسل المعلم، متمنين له الجميع الوصول لقمة النجاح.