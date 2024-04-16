تقديم خدمات طبية لـ1048 مواطنا بمستشفى برج البرلس العام خلال إجازة العيد

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، نجاح مستشفى برج البرلس المركزي، بقيادة الدكتور عبد الرحمن سرحان، مدير المستشفى، في تقديم الخدمات الطبية المتنوعة لـ1048 مواطن خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

تقديم خدمات طبية لـ1048 مواطن

ووفقاً لبيان صادر عن المديرية، استقبل مستشفى برج البرلس المركزي خلال أيام عيد الفطر المبارك 990 مريضاً بقسم الطوارئ، و10 حالات حادث سير، و6 حالات تسمم، وتم إجراء 3 عمليات كبرى، وإجراء 1 عملية صغرى، بالإضافة إلى حجز 10 مرضى بأقسام الرعاية المركزة، وإدخال 9 حالات إلى الحضّان، وتم استقبال 19 حالة بالقسم الداخلي.

خطة مسبقة لمواجهة الطوارئ خلال عيد الفطر

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ مستشفى برج البرلس المركزي أعد خطة مسبقة للتعامل والاستعداد خلال فترة عيد الفطر المبارك بعمل غرفة أزمات لمواجهة أي حدث طارئ، وتشكيل فريق الانتشار السريع المكون من أطباء بمختلف التخصصات الحرجة، لمواجهة الأحداث الطارئة داخل وخارج المستشفى في أي منطقة بالمحافظة.