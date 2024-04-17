وزارة الحج السعودية تضع ضوابط جديدة على تأشيرات العمرة بداية من شوال

أكد حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت أنه بداية من شهر شوال الجاري وحتى نهاية موسم العمرة يوم 15 من ذي القعدة من عام 1445 هجريا، تم تفعيل الضوابط التالية على طلبات التأشيرات من مختلف دول العالم وهي كالتالي:

1- تحديد سقف أعلى تناقصي أسبوعي لطلبات إصدار التأشيرات.

2- الاستمرار في وضع سقف أعلى على الدول التي سجلت عليها أعداد كبيرة من التأخر لمعتمريها عن المغادرة وفقا للبيانات التاريخية في السنوات السابقة، وخلال هذا العام.

موعد انتهاء صلاحية تأشيرات العمرة

وأضاف لـ«الوطن» أن موعد انتهاء صلاحية تأشيرات العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية سيكون يوم 23 مايو المقبل الموافق 15 ذو القعدة من عام 1445 هجريا، موضحا أن صلاحية تأشيرة العمرة التي تبلغ نحو 3 أشهر ستنتهي بحلول هذا التاريخ أيا كان موعد إصدارها.

عمرة شهر شوال

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن رحلات عمرة شوال بالنسبة للمصريين تسير بشكل يسير، وهناك إقبال جيد على السفر خلالها.