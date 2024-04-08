شركات السياحة: بدء عودة رحلات عمرة الـ10 الأواخر من رمضان الأربعاء المقبل

قال حمزة عنبى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن رحلات عمرة الـ10 الأواخر من رمضان ستبدأ في العودة إلى مصر بداية من بعد غدا الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك بعد أن حضر هؤلاء المعتمرين ختام القرآن الكريم بالحرم المكي، لافتا إلى أن نسبة غير قليلة من هؤلاء المعتمرين سيعودون إلى أرض الوطن بداية الأسبوع المقبل.

موعد انطلاق رحلات عمرة شوال

وأضاف لـ«الوطن» أن رحلات عمرة شهر شوال من عام 1445 هجريا ستبدأ أيضا بعد غدا الأربعاء، لافتا إلى أن العدد الأكبر من رحلات عمرة شوال سيتم تنظيمها خلال النصف الثاني من هذا الشهر، مشيرا إلى أن أسعار عمرة شوال بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو 14 يوما يتراوح ما بين 28 ألفا إلى 35 ألف جنيه.

إقبال المواطنين على عمرة شوال

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن نسب إقبال المواطنين على حجز عمرة شوال «معقول» حتى الآن، مشيرًا إلى أن شركات السياحة تكتفي بتنظيم رحلة واحدة فقط خلال هذا الشهر.