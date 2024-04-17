وفاة 17 شخصًا في عمان بسبب المنخفض المطير.. ماذا ينتظر الدول العربية خلال ساعات؟

ظواهر غير مسبوقة شهدتها عدد من الدول العربية على مدار الساعات المنقضية، وذلك بعدما تحولت سماء الإمارات إلى اللون الأسود في وضح النهار، نتيجة المنخفض المطير، بينما تعيش عمان حالة من الطوارىء بسبب التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد.. فماذا ينتظر الدول العربية في الساعات المقبلة؟

وفاة 17 شخصًا في عمان بسبب التقلبات الجوية

في مشهد مآساوي خلف العديد من الضحايا، نالت الفيضانات من أرواح ما يزيد عن 17 شخصًا، بسبب التقلبات الجوية المفاجئة التي شهدتها البلاد، ما جعل السلطات تتحرك بشكل سريع من أجل تدارك الأزمة، وعدم تفاقمها في الساعات المقبلة، خاصة وأن التقلبات لاتزال تعلن عن نفسها بقوة في عمان.

ماذا ينتظر عمان في الساعات المقبلة؟

بحسب بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن البلاد رفعت حالة الطوارئ القصوى من أجل بدء عمليات الإنقاذ، والتي تشمل تعليق الدراسة بشكل كامل، ومناشدة جميع أصحاب العمل بعدم إجبار الموظفين على النزول والعمل من المنزل لجميع القطاعات، خاصة أن التقلبات الجوية مستمرة خلال الساعات المقبلة، إذ يتوقع هطول أمطار غزيرة على شمال شرق وشمال عمان خلال الأيام القليلة المقبلة.

نهار الإمارات يتحول إلى ليل

تشهد الإمارات تقلبات جوية غير مسبوقة، بعدما أعلنت ظاهرة منخفض المطير الجوي عن نفسها بقوة، لتاتي مصحوبة بأمطار غزيرة رعدية ضربت البلاد في الساعات الأخيرة، ولاتزال تهدد سماء الإمارات في الفترة المقبلة.

أمطار عامين سقطت في يوم واحد

هكذا وصفت صحيفة «foxweather» المتخصصة في هذا الشأن الحدث الذي تعيشه دبي في الوقت الحالي، مع ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة تستمر خلال الساعات المقبلة.

وأمرت السلطات جميع المدارس بالعمل عبر الإنترنت، كما أمرت المواطنين بالعمل من البيت وعدم مغادرة المنزل خلال الساعات المقبلة التي ستشهد أيضًا فترة طوارئ بسبب الأمطار الغزيرة التي تنتظرها.

السعودية تعلن حالة الطوارئ وتطلق تحذيرات جديدة

لم تسلم السعودية من التقلبات الجوية، إذ تنتظر أيضًا سيولًا من الأمطار، ما جعل هيئة الأرصاد تحذر من النزول ومغادرة المنازل، أو الاقتراب من مناطق جريان السيول والمنخفضات لتجنب الانجراف وعدم التحكم، بسبب الرياح الشديدة والتقلبات المنتظرة.