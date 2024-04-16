الطقس السيئ يضرب 5 دول خليجية.. وسقوط وفيات في عمان

تمر 4 دول خليجية بموجة طقس سيئ وهي عمان والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة، وسط سقوط وفيات في عمان وتطبيق الدراسة عن بعد في قطر والإمارات وعمان وامتداد الأمر لمناطق في السعودية.

دراسة عن بعد في قطر

وأصدرَت قطر والإمارات بيانات توضح فيها أن الدراسة عن بعد بسبب التقلبات الجوية بعد قرار مشابه في عمان، إذ أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية نظام التعليم، إلى تطبيق نظام العمل عن بعد اليوم الثلاثاء لضمان استمرار العمل في المدارس القطرية.

دراسة عن بعد في الإمارات

واتخذت الإمارات قرارًا مشابهًا في تطبيق الدراسة عن بعد وكذلك العمل عن بعد في الوظائف الحكومية بسبب الحالة الجوية في البلاد.

دراسة عن بعد في عمان وسط وفيات

وتوفي نحو 16 شخصاً بينهم 10 طلاب مدارس جراء الأمطار والسيول الجارفة اجتاحت عمان اليومين الماضيين، وسط تعازي قدمها سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد للأهالي في الوفيات.

الطقس السيء في البحرين

سجلت البحرين موجة طقس سيئ وأمطار غزيرة ورياح شديدة وسط سيول ضخمة أضرت المحلات والمنازل والسيارات ووصلت سرعة الرياح إلى 35 كيلومترا في الساعة.

طقس سيء في السعودية

أصدرَت هيئة الأرصاد السعودية إنذارا أحمر بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة حتى الساعة 11 مساء اليوم وسط سقوط أمطار كثيفة في المملكة ووجود سيول في بعض المناطق وتضمن الإنذار الأحمر مناطق «الرياض، والقصيم، وحائل، وعسير، والجوف، والحدود الشمالية، ونجران».