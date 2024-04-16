نصائح للتعامل مع حالة الطقس السيئ في عمان.. أمطار رعدية

طقس عنيف شهدته عدد من الدول الخليج، والذي أدى بدوره إلى سقوط امطار غزيرة وعنيفة، وصلت إلى حد السيول في عدد من دول الخليج، الأمر الذي يضطر الجميع إلى ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج نهائيًا لتجنب حدوث أي إصابات.

وجه محمود القياتي، خبير هيئة الأرصاد الجوية، عددا من النصائح لساكني دول الخليج، للتعامل مع تلك الأجواء السيئة، وذلك بسبب الطبيعة الجبلية في هذه المناطق، التي تعرف بانحدارها ووعورتها، ما يجعل هناك فرصة كبيرة لتشكل السيول، ما يؤدى إلى خسائر بشرية بحسب حديثه لـ«الوطن».

نصائح للتعامل مع الأجواء العنيفة في عمان

وجب اتباع مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، لكونها الحل الأمثل للتعامل مع تلك الأجواء العنيفة، ولعل من أهم النصائح هو عدم السير أو السفر أسفل المناطق الجبلية أو المنحدرة أو الوديان أسفل المناطق الجبلية، لأنّ ذلك يشكل خطورة كبرى على المارين في تلك المناطق وفقًا لـ«القياتي».

تابع «القياتي» بأنّ ذلك راجع إلى تكون السيول في تلك المناطق، وجريان السيول من أعلى قمم الجبال إلى هذه الأودية الموجودة في الأسفل، إلى جانب ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات بشكل تام، ومتابعة كافة تحديثات الأرصاد الجوية التي يتم إصدارها هناك.

طقس دول الخليج

تأثرت دول الخليج بتغير عنيف في الأجواء، والذي أسفر عن وقوع خسائر في الأرواح داخل عمان، صاحبها سقوط أمطار رعدية وغزيرة وصلت إلى حد السيول، في عدد من الدول منها دولة الإمارات العربية المتحدة، وشمال سلطنة عمان، وشرق المملكة العربية السعودية، والبحري.