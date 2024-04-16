أمطار شديدة الغزارة تضرب الإمارات وسلطنة عمان (فيديو)

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فيديو وضحت فيه آثار الأمطار شديدة الغزارة التي تضرب إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تعرضت عدة مناطق في الإمارات وسلطنة عمان لأمطار وصلت حد السيول وجرت في الشوارع كالأنهار.

الأمطار في الإمارات

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، في بيان لها، إن العواصف الرعدية الممطرة لا زالت تأثيراتها مستمرة على دولتي الإمارات وسلطة عمان، يصاحبها سقوط أمطار شديدة الغزارة على بعض الأنحاء بهاتين الدولتين.

أمطار غزيرة للمرة الثانية خلال أسبوع

وقد تعرضت مناطق من دولة الإمرات لأمطار غزيرة أيضا خلال الأسبوع الماضي، وفي ثالث أيام عيد الفطر المبارك، مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة، وتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس غائما بشكل عام، مع فرصة لهطول أمطار على مناطق مختلفة وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة خاصة في الغرب.