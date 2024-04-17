رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

تحقق توقعات ليلى عبد اللطيف عن حالة الطقس في سلطنة عمان.. ماذا قالت؟

كتب:

عبير خالد
12:24 ص | الأربعاء 17 أبريل 2024
ليلى عبد اللطيف

ليلى عبد اللطيف

موجة طقس عنيفة ضربت سلطنة عمان، صاحبها سقوط أمطار رعدية وغزيرة، وصلت إلى حد السيول، ما أدى إلى خسائر بشرية كبيرة، الأمر الذي سبق وتنبأت بحدوثه خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف، في لقاء سابق جمعها مع المذيع «نيشان» على فضائية الجديد.

العديد من التوقعات تحققت لخبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف مما دفعها لنشر فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام» لها خلال استضافتها في لقاء إعلامي مع المذيع نيشان.

تحقق توقع جديد لخبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف

نشرت ليلى عبد اللطيف قبل ساعات، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، توقعت فيه حدوث تغيرات جوية عنيفة في سلطنة عمان: «الأجواء المناخية في سلطنة عمان، ستجعلها تحت رحمة الطبيعة، وتسبب مشاهد مؤسفة».

أضافت عبد اللطيف: «أتمنى لسلطنة عمان السلامة والأمان، في هذه الأجواء الطبيعية القاسية الله يحمي بلادكم وشعبكم من كل سوء».

طقس سلطنة عمان

ضربت موجة طقس عنيفة صاحبها سقوط أمطار رعدية وغزيرة وصلت إلى حد السيول، وصلت إلى عدد من دول الخليج منها دولة الإمارات العربية المتحدة، وشمال سلطنة عمان، وشرق المملكة العربية السعودية، والبحرين، ولا تصل هذه الموجة السيئة إلى مصر بحسب ما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية.

اقرأ المزيد:

ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة مدوية بشأن مصير الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تحقق أحد توقعات ليلى عبد اللطيف خلال شهر رمضان.. ماذا حدث في روسيا؟

ليلى عبد اللطيف تكشف عن مصدر توقعاتها.. ماذا قالت؟

ليلى عبد اللطيف لـ«العرافة»: شيخ أخبرني أن ما أراه يحدث لأولياء الله الصالحين

خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف تكشف معاناتها من الحياة في دار الأيتام (فيديو) 
بقلم عبير خالد