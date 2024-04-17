تحقق توقعات ليلى عبد اللطيف عن حالة الطقس في سلطنة عمان.. ماذا قالت؟

موجة طقس عنيفة ضربت سلطنة عمان، صاحبها سقوط أمطار رعدية وغزيرة، وصلت إلى حد السيول، ما أدى إلى خسائر بشرية كبيرة، الأمر الذي سبق وتنبأت بحدوثه خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف، في لقاء سابق جمعها مع المذيع «نيشان» على فضائية الجديد.

العديد من التوقعات تحققت لخبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف مما دفعها لنشر فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام» لها خلال استضافتها في لقاء إعلامي مع المذيع نيشان.

تحقق توقع جديد لخبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف

نشرت ليلى عبد اللطيف قبل ساعات، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، توقعت فيه حدوث تغيرات جوية عنيفة في سلطنة عمان: «الأجواء المناخية في سلطنة عمان، ستجعلها تحت رحمة الطبيعة، وتسبب مشاهد مؤسفة».

أضافت عبد اللطيف: «أتمنى لسلطنة عمان السلامة والأمان، في هذه الأجواء الطبيعية القاسية الله يحمي بلادكم وشعبكم من كل سوء».

طقس سلطنة عمان

ضربت موجة طقس عنيفة صاحبها سقوط أمطار رعدية وغزيرة وصلت إلى حد السيول، وصلت إلى عدد من دول الخليج منها دولة الإمارات العربية المتحدة، وشمال سلطنة عمان، وشرق المملكة العربية السعودية، والبحرين، ولا تصل هذه الموجة السيئة إلى مصر بحسب ما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية.