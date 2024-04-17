مازيمبي يحذر الأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا: «يد الله تحركنا»

خلال عقود سطر النادي الأهلي اسمه بحروف من نور في تاريخ البطولات القارية، وتحول إلى فزاعة للمنافسين، لكن تلك المرة يبدو أن مازيمبي الكونغولي أعلن التحدي، قبل المباراة التي ستقام على ملعبه، يوم 20 من شهر أبريل الجاري، ليطلق تحذيرات للمنافس المرتقب من قوته وقدرته على الذهاب بعيدًا.. فماذا حدث؟

تحذيرات من مازيمبي للأهلي قبل نصف نهائي أفريقيا

تحذيرات غير متوقعة من قبل مازيمبي للأهلي، إذ يرى لاعبي الفريق الكونغولي، أنهم قادرين على تخطي عقبة حامل لقب دوري أبطال أفريقيا والأكثر تتويجًا في تاريخ البطولة القارية، وذلك عندما يستضيفه على ملعبه، خاصة أنه يسير بخطى ثابتة منذ بداية مشواره في المسابقة الأهم بالقارة العجوز هذا الموسم.

وبحسب صحيفة «footballlive»، أشارت إلى أن الفريق يرسل رسائل تحذيرية إلى الأهلي قبل المباراة، في محاولة لإظهار قوته وقدرته على المنافسة.

ماذا يتوقع مازيمبي قبل مباراة الأهلي

«يد الله تساعد الفريق».. هكذا قال النيجيري أوجستين أولادابو، لاعب خط وسط تي بي مازيمبي، الذي أطلق بعض التصريحات التي تبدو استفزازية للخصم بشكل كبير، وعلى الرغم من تشكيك البعض بقدرة مازيمبي على الوجود في المراحل المتقدمة من البطولة، لكنه أثبت عكس ذلك بوقوفه أمام الأهلي في نصف النهائي، وامتلاكه فرص كبيرة في الذهاب بعيدًا وتخطي عقبته.

يرى أولادابو، أن فريقه لا يملك أفضل اللاعبين مثل الأهلي وصن داونز والأندية التي وصلت إلى المراحل قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، لكنهم قادرين على المنافسة حتى النهاية.

وقال: «بالطريقة التي نسير بها نؤمن أن شيئًا جيدًا سيحدث، رغم كوننا لا نملك أفضل اللاعبين مثل صنداونز والأهلي والترجي، وفي مجموعتنا كان لدينا صنداونز وأمثاله من كبار الفرق، لقد تمكنا من الخروج لأنه كان بمثابة حلم، وعندما وصلنا إلى ربع النهائي، قال الناس إننا لا نستطيع التغلب على بيترو، لكننا ذهبنا إلى هناك وفعلنا ذلك على أرضهم، بالنسبة لي أرى يد الله تحركنا، لهذا السبب اعتقد أن شيئًا ما يمكن أن يحدث».