شروط تخصيص مسكن بديل للحاضنة بعد حصولها على تمكين من شقة الزوجية

قرار التمكين هو أول الخطوات التي تحصل فيها الزوجة على مسكن ملائم لحضانة صغارها بعض وقوع الطلاق بينها وبيت زوجها، ويتساءل البعض حول مدى إمكانية استبدال مسكن الزوجية الصادر به قرار التمكين من عدمه، وما الشروط الواجب توافرها في المسكن الجديد؟، وللإجابة عن هذا التساؤل تواصلت «الوطن» مع محمود جمال المحامي والخبير القانوني.

ما هو قرار التمكين؟

قال محمود جمال المحامي، إنّ قرار التمكين من مسكن الزوجية هو قرار وقتي، بمعنى أنه تمكين مؤقت للزوجة أو المطلقة الحاضنة من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة، مشيرا إلى أن الزوج ملزم بتوفير مكان ملائم لزوجته وأولاده على حسب إمكانياته المادية.

عرض مسكن بديل

وأضاف جمال في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يمكن للزوج عرض مسكن بديل للزوجة، ولكن بشرط أن يكون هذا المسكن موجود بالفعل وقت عرضه في المحكمة، ويكون ذلك بإجراءات أولها عمل إنذار بعرض مسكن بديل للزوجة على يد محضر ثم إقامة دعوى لاستبدال مسكن الزوجية المقيمة به الزوجة بالمسكن المراد ذهاب الزوجة له وهو المسكن البديل.

شروط المسكن البديل

وأوضح المحام، أنه يُشترط في المسكن الجديد أن يكون مناسب وفي نفس المستوى الاجتماعي للمسكن القديم، وأن يكون مستقلا، ولا يشترك معها فيه أحد وأن يكون آمنا. .