الحريفة يحقق 74 مليون جنيه إيرادات في أقل من 4 أشهر

يواصل فيلم الحريفة حصد الإيرادات في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية بموسم أفلام عيد الفطر 2024، والذي كان قد انطلق عرضه في موسم أفلام الصيف الماضي، ولكن استمراره لتحقيق إيرادات جعل صناعه يقررون استمرار عرضه، لاسيما مع الاستعداد لمشاركته في مهرجان هوليود للفيلم العربي في كاليفورنيا بدورته الثالثة، والذي من المقرر أنَّ ينطلق اليوم الأربعاء.

إيرادات فيلم الحريفة بعد 15 أسبوعا من طرحه

وكشف مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أنَّ فيلم الحريفة حقق إجمالي إيرادات بلغت 74 مليونًا و306 ألفًا و180 جنيهًا بعد 15 أسبوعًا من طرحه في السينمات.

أحداث وأبطال فيلم الحريفة

وتدور أحداث فيلم الحريفة حول شاب يعيش حياة مرفهة ومتعلق بكرة القدم، ولكن تنقلب حياته ويضطر الانتقال للحياة لمستوى اجتماعي أقل مما كان يعيش عليه، وينتقل إلى مدرسة حكومية بدلا من مدرسته الدولية، ويندمج مع زملائه الجدد ويكوّن معهم صداقات كبيرة ويشارك في فريق كرة القدم ويدخلون عدة مسابقات ويفوزون بها.

فيلم الحريفة من بطولة نور النبوي، كزبرة، خالد الذهبي، سليم إيهاب، أحمد غزي، نور إيهاب، عبدالرحمن محمد، وعدد آخر من ضيوف الشرف، من إخراج رؤوف السيد، وتأليف إياد صالح.