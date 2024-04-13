إيرادات فيلم الحريفة في موسم عيد الفطر.. حقق أمس 106 آلاف جنيه

على الرغم من انتهاء موسم أفلام منتصف العام، وانطلاق موسم عيد الفطر 2024 الذى شهد طرح أعمال سينمائية جديدة؛ إلا أنّ فيلم الحريفة للفنان نور النبوي، لا زال قائمًا في المنافسة، إذ رُفعت جميع أفلام الموسم السينمائي الماضي، عداه، لذا يرغب البعض في معرفة إيرادات فيلم الحريفة.

إيرادات فيلم الحريفة في موسم أفلام عيد الفطر 2024

ومنذ انطلاق موسم أفلام عيد الفطر الثلاثاء الماضي، بطرح أفلام شقو، فاصل من اللحظات اللذيذة، عالماشي، أسود ملون، حقق فيلم الحريفة إجمالي إيرادات بلغت 345 ألفًا و543 جنيهًا، متذيلا قائمة إيرادات شباك التذاكر، مكتفيًا أمس الجمعة في ثالث أيام عيد الفطر، بتحقيق 106 آلاف و981 جنيهًا.

الجزء الثاني من فيلم الحريفة

وقد أعلن المنتج طارق الجنايني، إنتاج جزء ثانِ من فيلم الحريفة ، بعدما تمكن العمل الفني من دخول قائمة أعلى 10 أفلام بالسينما المصرية، إذ حقق إجمالي إيرادات بلغت 73 مليونًا و740 ألفًا و434 جنيهًا بعد 14 أسبوعًا من طرحه بدور العرض.