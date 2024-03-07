فيلم «الحريفة» يتصدر إيرادات شباك التذاكر للأسبوع التاسع على التوالي

تصدر فيلم «الحريفة» إيرادات شباك تذاكر دور العرض للأسبوع التاسع على التوالي، وذلك منذ طرحه بدور العرض السينمائية، بحسب تصريحات مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

وأضاف الدفراوي أن فيلم الحريفة أوشك على الدخول في نادي الـ100 مليون جنيه، إذ حقق إجمالي الإيرادات بلغت 70 مليونًا و956 ألفًا و610 جنيهات، محتلا المركز الأول فى شباك السينمات وسط منافسة 12 فيلمًا بدور العرض السينمائية.

أبطال فيلم الحريفة

فيلم الحريفة من بطولة نور النبوي، خالد الذهبي، كزبرة، سليم الترك، أحمد غزي، وآخرين من ضيوف الشرف من بينهم الكابتن أحمد حسام ميدو، وهو من اخراج رؤوف السيد وتأليف إياد صالح.