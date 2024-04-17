«معلومات الوزراء»: قيمة سوق التكنولوجيا الحيوية قد تصل إلى 4.25 تريليون دولار في 2033

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن المجالات المستقبلية المحتملة للتكنولوجيا الحيوية، حيث تتمتع بالقدرة على تحسين العديد من مجالات الاستدامة، «الزراعة، والطاقة، وإدارة النفايات»، كما يمكن تقليل التأثير البيئي، وتعزيز مستقبل أكثر استدامة من خلال تطوير منتجات وعمليات جديدة في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وسلَّط تحليل مركز المعلومات الضوء على السوق العالمية للتكنولوجيا الحيوية، أنّه وفق شركة Precedence Research الاستشارية، قُدّرت قيمة سوق التكنولوجيا الحيوية العالمية بنحو 1.38 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، ويُتوقع أن تصل قيمتها إلى نحو 4.25 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2033، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مُركب ملحوظ قدره 11.8% خلال الفترة (2024- 2033).

العمليات الجديدة في مجال التكنولوجيا الحيوية

وأوضح مركز معلومات الوزراء في التحليل المعلوماتي الذي تناول مفهوم ومجالات التكنولوجيا الحيوية، والمجالات المستقبلية المحتملة لها، أنّ العمليات الجديدة في مجال التكنولوجيا الحيوية شملت ما يلي.

- الزراعة وإنتاج الغذاء: يمكن استخدام التكنولوجيا الحيوية لتحسين إنتاجية المحاصيل، والحد من هدر الغذاء، وتعزيز التغذية، إضافة إلى تطوير محاصيل جديدة ذات مقاومة متزايدة للآفات والأمراض، ما يقلل الحاجة إلى المبيدات والأسمدة الضارة، إضافة إلى زيادة الأمن الغذائي، وتقليل التأثير البيئي للزراعة.

- صحة الإنسان: تُستخدم منتجات التكنولوجيا الحيوية في تطوير الأدوية والعلاجات الجديدة لمجموعة واسعة من الأمراض، بما في ذلك السرطان، ومرض ألزهايمر، فضلًا عن تطوير علاجات شخصية للأفراد بناءً على جيناتهم وعوامل أخرى، وهذا يمكن أن يؤدي إلى علاجات أكثر فعالية مع آثار جانبية أقل.

- الطاقة: يمكن استخدام عمليات التكنولوجيا الحيوية لتطوير مصادر جديدة للطاقة المتجددة، مثل: الوقود الحيوي، والغاز الحيوي.

- الاستدامة البيئية: تُستخدم عمليات التكنولوجيا الحيوية لتطوير المزيد من المنتجات، والمواد المستدامة والصديقة للبيئة، ما يقلل تأثير النشاط البشري على البيئة.

- إدارة المخلفات: تدخل عمليات التكنولوجيا الحيوية في مجال إدارة المخلفات من خلال تفكيك النفايات العضوية، وتحويلها إلى منتجات مفيدة؛ مما يقلل من كمية النفايات المُرسلة إلى مدافن النفايات.