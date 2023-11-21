استخدامات التكنولوجيا الحيوية في انقاص الوزن.. تطبيقات ذكية وأجهزة مراقبة

تعد التكنولوجيا الحيوية من القطاعات التي تسهم بشكل كبير في إنقاص الوزن، حيث تعد التكنولوجيا الحيوية من التقنيات الواعدة التي يمكن أن تسهم في المساعدة على إنقاص الوزن وتحسين الصحة.

تقنيات جديدة تساعد على تغيير عادات الأكل

أوضح الدكتور عمرو العوامري المدير التنفيذي لـ«حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية» أنه هناك العديد من استخدامات التكنولوجيا الحيوية في إنقاص الوزن ومن أبرزها:

- تطوير أدوية جديدة تساعد على فقدان الوزن، مثل عقارات إنقاص الشهية والأدوية التي تزيد من معدل الأيض.

- تطوير أطعمة وظيفية تساعد على فقدان الوزن، مثل الأطعمة التي تحتوي على البروتينات والألياف والمركبات النباتية التي تساعد على تقليل الشهية وزيادة الشعور بالشبع.

- تطوير تقنيات جديدة تساعد على تتبع السعرات الحرارية والنشاط البدني، مثل التطبيقات الذكية وأجهزة المراقبة.

- تطوير تقنيات جديدة تساعد على تغيير عادات الأكل، مثل العلاج السلوكي المعرفي.

تطبيقات ذكية وأجهزة مراقبة

أشار المدير التنفيذي لـ«حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية» إلى الأمثلة على استخدامات التكنولوجيا الحيوية في إنقاص الوزن:

- تطوير عقارات إنقاص الشهية التي تساعد على تقليل كمية الطعام التي يتناولها الشخص.

- تطوير أطعمة وظيفية تحتوي على البروتينات والألياف والمركبات النباتية التي تساعد على تقليل الشهية وزيادة الشعور بالشبع.

- تطوير تطبيقات ذكية وأجهزة مراقبة تساعد الناس على تتبع السعرات الحرارية والنشاط البدني.

- تطوير تقنيات علاجية سلوكية تساعد الناس على تغيير عادات الأكل.

وأضاف المدير التنفيذي لـ«حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية» يمكن أن تسهم هذه التقنيات في مساعدة الناس على إنقاص الوزن وتحسين صحتهم، ولكن من المهم أن نتذكر أن التكنولوجيا الحيوية لا يمكن أن تحل محل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.