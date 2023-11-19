طرق تنقية المياه باستخدام التكنولوجيا الحيوية.. «حاضنة جامعة بنها» توضح

أكد الدكتور عمرو العوامري المدير التنفيذي لـ«حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية»، أن التكنولوجيا الحيوية هي استخدام الكائنات الحية أو مكوناتها لتصنيع أو تحسين المنتجات أو العمليات يمكن استخدامها لتنقية المياه من الملوثات، مثل المواد الكيميائية والبكتيريا والفيروسات.

استخدام البكتيريا لتنقية المياه

أوضح المدير التنفيذي لـ«حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية» لـ«الوطن»، أنه هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها لتنقية المياه باستخدام التكنولوجيا الحيوية من أبرزها استخدام البكتيريا حيث يمكن استخدام البكتيريا لتحليل الملوثات في المياه ويمكن استخدام البكتيريا لتحليل المواد العضوية، مثل النفايات البشرية والحيوانية، وكذلك المواد غير العضوية، مثل المعادن الثقيلة.

أضاف أنه من طرق تنقية المياه استخدام الطحالب حيث يمكن استخدام الطحالب لإزالة الملوثات من المياه ويمكن للطحالب امتصاص الملوثات من المياه كما يمكنها إنتاج الأكسجين، مما يساعد على تحسين جودة المياه.

استخدام النباتات لتنقية للمياه

أشار إلى أنه يمكن استخدام النباتات لتنقية للمياه يمكن استخدام النباتات لإزالة الملوثات من المياه يمكن للنباتات امتصاص الملوثات من المياه، كما يمكنها إنتاج الأكسجين، مما يساعد على تحسين جودة المياه.

أضاف المدير التنفيذي الحاضنة أن التكنولوجيا الحيوية تعتبر من التقنيات الواعدة التي يمكن أن تسهم في تحسين جودة المياه وجعلها صالحة للشرب و يمكن استخدام التكنولوجيا الحيوية لتنقية المياه من الملوثات المختلفة، كما يمكن استخدامها لتحسين جودة المياه من حيث الطعم والرائحة واللون.

أوضح المدير التنفيذي أن هناك بعض الأمثلة على استخدام التكنولوجيا الحيوية في تنقية المياه كالتالي:

- استخدام البكتيريا لتحليل المواد العضوية في مياه الصرف الصحي، مما أدى إلى تحسين جودة المياه وجعلها صالحة للشرب.

- استخدام الطحالب لإزالة الملوثات من مياه الصرف الصناعي، مما أدى إلى تحسين جودة المياه وجعلها آمنة للبيئة.

- استخدام النباتات لإزالة الملوثات من مياه الأمطار، مما أدى إلى تحسين جودة المياه وجعلها آمنة للاستخدام مشيرا انه يمكن أن تسهم التكنولوجيا الحيوية في تحسين جودة المياه وجعلها صالحة للشرب كما يمكن أن تسهم في حماية البيئة من التلوث.