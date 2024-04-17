فاصل من اللحظات السعيدة يحقق 30 مليون جنيه في أول أسبوع بدور السينما

احتل الفيلم الكوميدي فاصل من اللحظات السعيدة المركز الثاني في قائمة إيرادات أفلام موسم عيد الفطر السينمائي، إذ حقق الفيلم إيرادات عن أمس الثلاثاء بلغت مليون و166 ألف جنيه، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ونجح فيلم فاصل من اللحظات السعيدة في تحقيق إجمالي إيرادات خلال أسبوعه الأول في دور العرض السينمائي، محققا إيرادات بلغت 30 مليونا و302 ألف جنيه، ليأتي في المركز الثاني بعد فيلم شقو الذي حقق إيرادات بلغت 42 مليون جنيه.

قصة فيلم فاصل من اللحظات السعيدة

تدور أحداث فيلم فاصل من اللحظات السعيدة في إطار من الكوميديا والفنتازيا حول الزوجين «صالح» و«درية»، اللذان يدخلا عن طريق الخطأ إلى عالم موازي ليقابلا نفسيهما بنسخة جديدة، وتبدأ المواجهة بين العالمين، وهو من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي.

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم هاشم ماجد، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي، غادة إبراهيم، نور قدري ومحمود الليثي.