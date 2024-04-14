فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» يحقق 7 ملايين جنيه إيرادات في دور العرض

يشارك الفنان هشام ماجد في فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» بطولة هنا الزاهد، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية عن العلاقات الزوجية، بحسب تصريحات مدير التوزيع السينمائي، محمود الدفراوي.

وحقق الفيلم إيرادات بلغت 7 ملايين و7 آلاف و882 جنيه، محتلا المركز الثاني في شباك التذاكر بالسينمات، بعد فيلم شقو للنجم عمرو يوسف.

قصة وأحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وتدور أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في إطار اجتماعي كوميدي حول زوجان يعيشان حياة زوجية تعيسة مليئة بالمشكلات والروتين الممل، حتى تحدث لهما مفاجأة تجعلهما يعيشان في فاصل من اللحظات السعيدة بحياتهمل، ويقرران أن يندمجان بها، ويفصلان عن مشكلاتهما لبعض الوقت.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وآخرين من تأليف شريف نجيب واخراج أحمد الجندي.