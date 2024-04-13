«فاصل من اللحظات اللذيذة» يحتل المركز الثاني في شباك تذاكر أفلام عيد الفطر

نجاح ملحوظ حققه فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة من بطولة الفنان هشام ماجد وهنا الزاهد، بعد أيام قليلة من عرضه في دور السينما، إذ ينافسان به في موسم أفلام عيد الفطر 2024، ويتضمن الموسم 5 أفلام وهي «شقو، فاصل من اللحظات اللذيذة، عالماشي، أسود ملون، الحريفة».

إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بثالث أيام عيد الفطر

وكشف مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة حقق أمس الجمعة، ثالث أيام عيد الفطر، إيرادات بلغت 7 ملايين و90 ألفًا و645 جنيهًا محتلًا المركز الثاني في شباك التذاكر.

قصة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وتدور أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في لإطار تشويقي كوميدي حول قصة زوجين يعيشان حياة تعيسة يسيطر عليها الملل والرتابة والروتين اليومي، حتى تحدث لهما مفاجأة تغير مسار حياتهما، ويعيشان فاصلًا من اللحظات اللذيذة والسعيدة.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، غادة إبراهيم، وآخرين من إخراج أحمد الجندي وتأليف شريف نجيب، وطرح أمس، المطرب أحمد سعد الأغنية الدعائية للفيلم.