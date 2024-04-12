ارتفاع إيرادات فاصل من اللحظات السعيدة في ثاني أيام العيد.. زيادة 2 مليون جنيه

يواصل فيلم فاصل من اللحظات السعيدة بطولة الفنان هشام ماجد ارتفاع إيراداته في ثاني أيام عيد الفطر، محتلا المركز الثاني في شباك التذاكر منافسا 5 أفلام موجودة في دور العرض.

إيرادات فاصل من اللحظات السعيدة بثاني أيام عيد الفطر

وأوضح محمود الدفراوي، مدير التوزيع السينمائي في تصريحات لـ«الوطن»، أن فيلم فاصل من اللحظات السعيدة حقق إيرادات 6 ملايين و648 ألف جنيه، بزيادة 2 مليون جنيه عن إيرادات أول أمس الأربعاء.

قصة وأبطال فيلم فاصل من اللحظات السعيدة

وتدور أحداث فيلم فاصل من اللحظات السعيدة في إطار كوميدي رومانسي من خلال قصة زوجين يواجهان العديد من المشكلات في حياتهما الزوجية في حياة مليئة بالتعاسة، حتى تدفعهما الصدفة لبعض الوقت من السعادة في فاصل من اللحظات السعيدة.

فيلم فاصل من اللحظات السعيدة من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، الطفل جان رامز، وشريف دسوقي الذي يظهر كضيف شرف بالأحداث، ومن إخراج أحمد الجندي وتأليف شريف نجيب، وقدم المطرب أحمد سعد الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان «مبروك يابن المحظوظة».