وزير الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تواصل تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق

واصلت أجهزة مدن دمياط الجديدة، والعبور الجديدة، والنوبارية الجديدة، وحدائق العاصمة، والعاشر من رمضان، تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق بعدة مناطق، وذلك ضمن الاهتمام بمشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة.

تعليمات بمتابعة موقف الطرق بكل مدينة

وقال عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بمتابعة موقف الطرق بكل مدينة، والعمل دوما على رفع كفاءتها، والاهتمام بأعمال الزراعة، وخلافه.

وتفقد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، والمهندس صلاح عبد الهادى، نائب رئيس الجهاز، أعمال الطرق بمنطقة شمال الحى السادس مجاورة 32 بتكلفة إجمالية قدرها 30 مليون جنيه.

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أن نسبة إنجاز الأعمال تجاوزت65 %، وجرى التأكيد على الالتزام التام بتنفيذ الأعمال، طبقا للبرنامج الزمني المحدد.

وتفقد المهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، الطرق بمنطقة المصالح الحكومية لمتابعة حالة الأرصفة والإنارة، موجها إدارة الطرق بضرورة الصيانة الدورية للأرصفة وترتيب أولويات أعمال الصيانة، وكذا أعمال الإضاءة بطريق مدخل المدينة، موجهاَ بوضع خطة لرفع كفاءة الأعمدة ودهانها.

وتفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أعمال إنارة الطريق الرابط بين محطة القطار الكهربائي والطريق الرئيسي للمدينة.

وفي العبور الجديدة، تابع الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس الجهاز، استكمال أعمال الطرق «الأسفلت» بمنطقة حي الياقوت، وحي الفيروز، وربط الشارع الرئيسي بينهما، لسهولة الحركة ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمدينة.

استكمال أعمال الطرق بمنطقة حي الياقوت والفيروز

وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه جارٍ استكمال الأعمال الجارية للطرق في الأحياء من الأعمال بمنظومة الطرق، لسهولة الحركة بين الأحياء.