وظائف شاغرة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات «أكاديمية ناس» والتي تدير المدارس التكنولوجية تحت إشراف وزارة التعليم، حاجتها لشغل عدد من الوظائف بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن حاجة الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات، للتعيين في عدد من الوظائف بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وظائف المدارس التكنولوجية التطبيقية

وتأتي متطلبات الوظائف بالمدارس التكنولوجية التطبيقية

- Network Teacher.

- Arabic Teacher.

- Web Developer Teacher.

- Math Teacher.

- English Teacher.

- Physics Teacher.

- Science Teacher.

- Electrical Systems Teacher.

- Technical Drawing Teacher.

- ICT Teacher Computer Teacher.

- Agriculture Teacher.

- Life Skills.

- Nurse.

- AutoCAD Teacher.

- Chemistry Teacher.

- Animal production Teacher.

- Physical Education Teacher.

- Christian religion teacher.

- Islamic religion teacher.

- Telecommunication Teacher.

- Economy Teacher.

- Social Studies Teacher.

- Educational Project Manager Executive Manager for school.

وتتضمن الشروط ما يلي:

- يفضل خبرة لا تقل عن سنة في مجال التدريس او التدريب.

- مهارات تدريس جيدة.

- مستوى اللغة الإنجليزية جيد جدا.

- إجادة استخدام الحاسب الألى وبرامج الاوفيس.

الحقوق والمميزات

- مرتبات مجزية.

- تأمين طبي.

- تأمين اجتماعي.

حوافز.

أماكن العمل

طوخ – دمنهور – أسيوط – القاهرة - السويس - الإسكندرية - المنصورة - المنيا - دمياط - الوادى الجديد - قنا – طور سيناء.

للتقديم يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا.