تقديم شقق الإسكان لذوي الاحتياجات الخاصة.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

خصصت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، نسبة 5% من تقديم شقق الإسكان لذوي الاحتياجات الخاصة حاملي كارت الخدمات المتكاملة.

شقق الإسكان لذوي الاحتياجات الخاصة

وتتيح وزارة الإسكان، تقديم شقق الإسكان لذوي الاحتياجات الخاصة، عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويمكن للأشخاص الراغبين في الحصول على شقة سكنية من وزارة الإسكان متابعة خطوات التقديم بمجرد فتح باب التقديم.

وذكرت مصادر بوزارة الإسكان، أن شقق الإسكان لذوي الاحتياجات الخاصة تُطرح بأنظمة سداد مُيسرة على فترات، وبينت الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم، وجاءت كالتالي:

شروط الحصول على شقة لذوي الاحتياجات الخاصة

- وجود كارت الخدمات المتكاملة.

- الأولوية للأسر الأولى بالرعاية، ولديها شخص من ذوي الإعاقة.

- عدم حصول المتقدم على وحدة سكنية سواء تمليك أو إيجار من قبل.

المستندات المطلوبة للتقديم

- بطاقة الرقم القومي.

- وصل «كهرباء أو مياة أو غاز»

- مستند يثبت الإعاقة.

- مفردات المرتب إن وجد.

- برنت تأمينات إن وجد.