أسعار أراضي الإسكان الاجتماعي المتميز.. الطرح في 5 مدن جديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية، قطع أراضي للإسكان المتميز في 5 مدن جديدة هي: «برج العرب الجديدة، ناصر الجديدة، ملوي الجديدة، الفشن الجديدة، أخميم الجديدة» في خطوة لتوفير 826 قطعة أرض ضمن الطرح الرابع.

أسعار أراضي الإسكان الاجتماعي المتميز

وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية في تقرير لها، أسعار أراضي الإسكان الاجتماعي المتميز، وطرق سدادها دها، محددة سعر المتر المربع الواحد للأراضي المتميزة والذي يبلغ 12085 جنيهًا، لافته إلى أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيهًا مصروفات دراسة لا تُرد دفعة واحدة عند التقدم للحجز.

وأكد تقرير هيئة المجتمعات العمرانية، أنه إضافة لسداد مقدم الحجز، يتم سداد 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الامناء من إجمالي قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص المرسل من جهاز المدينة والمحدد به رقم الحساب، مشيرًا إلى أن سداد باقي قيمة الأرض يكون على 3 أقساط سنوية متساوية محملة بالفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق، موضحًا أن القسط الأول يستحق سداده بعد عام من تاريخ الاستلام.

وأضاف التقرير، أن إستكمال سداد ثمن قطعة الأرض سيكون بعد تخصيصها بإعلان رسمي من هيئة المجتمعات العمرانية وتحديد مهلة السداد والتي تكون لمدة شهر من تاريخ الإعلان، فيما أعطت مهلة 5 سنوات للبناء يتم إحتسابها بدءً من تاريخ محضر الاستلام.