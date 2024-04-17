حقيقة فوائد بذر الكتان للشعر والبشرة.. «بوتوكس وكرياتين طبيعي»

بذر الكتان له لمسة سحرية على الشعر والبشرة، وله فوائد كثير قد لا يتخيلها البعض، إذ تعبر حالة الشعر والبشرة عن الحالة الصحية للجسم، وبعيداً عن المنتجات الكيميائية التي تعالج تلك المشكلات، يلجأ البعض لبذر الكتان والأعشاب والعلاجات الطبيعية، حتى لا تشكل مخاطر لهم، وتكون النتائج نسبية من فرد لآخر، وفقًا لأخصائية التغذية العلاجية والتجميل فاتن السيد خلال حديثها لـ «الوطن».

فوائد بذر الكتان

بذر الكتان غني بالأوميغا 3، ومادة «اللجنين» التي تساعد في إكمال وظائف الجهاز الهضمي بشكل سليم، وتعد خط تحصين ضد المرض، وتحد من الإصابة بمرض السرطان، وتقلل من مسببات تساقط الشعر الناتج عن الأمراض المختلفة، كما تحتوي على قشور ومضادات الأكسدة، ولها قدرة سحرية على شد الجلد ومنع الترهلات الجلد، حسب أخصائية التغذية العلاجية والتجميل.

وتحتوي على عدة أحماض دهنية تعمل على الحفاظ على تغذية البشرة وترطيبها بشكل مستمر، كما تساعد في توفير العناصر الغذائية للجسم من الداخل والخارج، وتعمل على تجديد الشباب، وبها فيتامين B الذي يقلل من جفاف فروة الرأس ومنع تكون القشرة، وتعمل مثل «كرياتين» طبيعي لفرد الشعر، وتقلل من الإصابة بحب الشباب والإكزيما، وعلامات تقدم السن وتحارب تجاعيد البشرة، كما انها مع مرور الوقت عمل عمل «البوتوكس» للبشرة بشكل طبيعي.

وصفات طبيعية للشعر والبشرة ببذر الكتان

ونصحت أخصائية التغذية العلاجية والتجميل، للتحكم في حب الشباب يمكنك استخدام وصفة بذر الكتان منقوع في الماء، وبعدها يضع على الوجه لمدة 15 دقيقة، ويشطف بعدها بالماء الدافئ.

أما للشعر فيمكنك استخدام ملعقتين من بذور الكتان وكوب من الماء، وتوضع على نار هادئة لمدة 5 دقائق، ويترك لمدة نصف ساعة ليبرد، وبعدها يتم وضعه على الشعر، وغسله بعد فترة كحمام الكريم.