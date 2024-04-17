حالة الطقس في السعودية.. تفاوت كبير بدرجات الحرارة واستمرار تساقط الأمطار

كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد في السعودية، حسين القحطاني، تفاصيل حالة الطقس في السعودية، حيث أكد استمرار سقوط الأمطار حتى نهاية الشهر، مضيفا أنّ الأمطار ربيعية وستظل مستمرة على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى.

تفاصيل حالة الطقس في السعودية

وأوضح المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، في تصريحات لصحيفة «عكاظ» السعودية، أنّ فصل الربيع يتميز بوجود رياح نشطة مثيرة للأتربة، مصاحبة للسحب الركامية الرعدية الممطرة أو الرياح العادية التي تهب على المناطق، وتكون درجات الحرارة خلال الأيام القادمة متذبذبة، فعلي سبيل المثال تجاوز مركز منيفة التابع لمحافظة الخفجي السعودية 42 ملليمترا من الأمطار خلال 60 دقيقة.

وفي سياق متصل، أعلنت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع مرور المنطقة، إغلاق أنفاق طريق الملك فهد بالدمام، نظرا لشدة الحالة المطرية العالية والرياح الشديدة التي تشهدها المنطقة، كإجراء احترازي لسلامة قائدي السيارات.

حالة الطقس في السعودية

وفي وقت سابق، كشف المركز الوطني للأرصاد في السعودية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة، متوقّعا أن يكون الطقس مستقرًّا على معظم مناطق المملكة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، بحسب صحيفة «سبق» السعودية.

وأوضح المركز أنّ مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة 39 مئوية، فيما سجلت السودة أقل حرارة 10 درجات فقط، وفي جدة وجازان والقنفذة وينبع 36 مئوية وشرورة 33 درجة، تليها المدينة المنورة وتبوك وبيشة والوجه 32 مئوية.