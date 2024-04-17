محاكمة ترامب.. هل تؤثر على خوضه الانتخابات الرئاسية الأمريكية ؟

بدأت محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أول محاكمة لرئيس أمريكي سابق في تهم تصل إلى 88 تهمة مختلفة قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة مطلع نوفمبر المقبل، ليبقى السؤال هل تؤثر محاكمة ترامب على خوضه الانتخابات الأمريكية؟.

محاكمة ترامب مستمرة

ومحاكمة ترامب يصفها الرئيس السابق بأنها صورية في جلسات تمت يومي الاثنين والثلاثاء وسط تشكيك ترامب في نزاهة القاضي خوان ميرشان المكلف بترؤس جلسات محاكمته، وعلق ترامب للصحافيين أمام المحكمة في مانهاتن: «لن نمنح محاكمة عادلة، لدينا مشكلة حقيقية مع هذا القاضي».

محاكمة ترامب وتأثيرها على خوضه الانتخابات

أثناء محاكمة ترامب صاحب الـ77 عاما طالبه القاضي بمنع عرقلة الجلسة والمقاطعة وإلا سيتعرض للتوقيف، ويواجه ترامب على المستوى النظري عقوبة السجن ولكن لن يمنعه ذلك من الترشح للانتخابات الرئاسية نهاية العام الجاري التي ستكون في مواجهة الرئيس الحالي جو بايدن في تكرار لسنياريو عام 2020 والتي خسر فيها ترامب ويسعى للثأر من بايدن هذه الانتخابات.

محاكمة ترامب وانتقادات للقاضي

وحدد قاضي محاكمة ترامب جلسة استماع الأسبوع المقبل للإدعاء، من أجل تقديم دفوعه في ما يتعلق بإدانة ترامب بازدراء المحكمة، بعد أن وجه انتقادات للقاضي عبر منصة تواصل اجتماعي مملوكة لترامب تسمى «تروث».

محاكمة ترامب لدفع أموال لممثلة

ويحاكم ترامب في 88 قضية أهمها قضية إخفاء مبلغ 130 ألف دولار في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في 2016 بعد أن دفعها لممثلة أمريكية تسمى ستورمي دانيالز لتنفي علاقته معها التي استمرت 10 سنوات لتعود القضية للواجهة مرة أخرى بعد أن ترك البيت الأبيض بـ3 سنوات.