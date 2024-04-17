قبل عرضه.. التفاصيل الكاملة لفيلم السرب بطولة أحمد السقا

ينتظر محبو الفنان أحمد السقا عرض فيلم السرب، بعدما كشف خلال الساعات الماضية عن اقتراب موعد طرح الفيلم في دور العرض السينمائي بعد فترة من الانتظار، وخاصة بعدما شاركهم جزء من المقطع الدعائي للفيلم عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا: «قريبا».

وتتضمن البرومو الدعائي الجديد لفيلم السرب بطولة أحمد السقا، العديد من التفاصيل حول الفيلم المبنية أحداثه على واقعة حقيقية عن العملية العسكرية التي قامت يها القوات الجوية المصرية على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.

البرومو الدعائي لـ فيلم السرب بطولة أحمد السقا

أبطال فيلم السرب

ويجمع فيلم السرب في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، دياب، شريف منير، محمد فراج، آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، أحمد فهمي، نيللي كريم، صبا مبارك، عمرو عبد الجليل، إسلام جمال، أحمد فؤاد سليم، وهو من تأليغ عمر عبد الحليم وإخراج أحمد جلال.