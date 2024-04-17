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دراما المتحدة

إقامة الملتقى التوظيفي لجامعة قناة السويس 29 أبريل.. «يوفر فرص عمل للخريجين»

كتب:

عمرو الورواري
12:11 م | الأربعاء 17 أبريل 2024
ملتقي للتوظيف في جامعة قناة السويس

ملتقي للتوظيف في جامعة قناة السويس

أعلنت جامعة قناة السويس عن إقامة ملتقى للتوظيف في كلية الزراعة الاثنين 29 أبريل، للإعلان عن فرص عمل مختلفة بإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة.

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إنَّ ملتقيات التوظيف، تساهم في تحسين وتطوير البرامج الأكاديمية بالكليات، من خلال التغذية الراجعة من مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة والخريجين.

إعداد خريج قادر على المنافسة

وأضاف رئيس جامعة القناة أنّ الجامعة تعمل على إعداد خريج قادر على المنافسة وإثبات الذات في سوق العمل، كما تتيح الفرصة لاستقطاب الكفاءات من الخريجين المتفوقين من جميع التخصصات.

وتابع: «خريج زراعة القناة هو خريج مؤهل بأحدث التقنيات التعليمية، والبرامج الدراسية المتطورة، وأن ملتقيات التوظيف هي فرصة لطلابنا للتدريب والتشغيل».

وقال الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، إن الملتقى يسعى للوصول لمقترحات تعاون وتمويل بين الكليات والشركات المساهمة، إلى جانب تدشين عدد من المبادرات بما يسهم في تطوير ورفع قدرة وكفاءة الخريجين، فيما يشارك بالملتقى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، طلاب وخريجي الكلية، والأطراف المجتمعية العاملة في المجال الزراعي والأمن الغذائي.

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