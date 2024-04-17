جامعة القناة تنظم ندوة توعوية للمعلمين حول محاربة التنمر في المدارس

نظمت جامعة قناة السويس ندوة توعوية لعدد من المعلمين في المدارس المختلفة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لتدريب المعلمين على مواجهة التنمر وكيفية دعم الأطفال النفسي.

وحاضر الأساتذة بجامعة قناة السويس تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في ندوة توعوية لمعلمي مدرسة مصطفى الخياط الرسمية للغات للتعليم الأساسي في الإسماعيلية

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة، إنّ الندوة تأتي في إطار أهمية التواصل مع مؤسسات المجتمع المختلفة، وتقديم الدعم اللازم لحل مشكلات المجتمع، وتدريب الأفراد وتوعيتهم بما يضمن حياة أفضل بعنوان ترقية السلوك الإنساني لطلاب ومدرسي المدارس.

وحاضرت بالندوة الدكتورة رحاب حسن كفل الأستاذ المساعد بقسم تمريض الأطفال بكلية التمريض، حيث تناولت تعريف التنمر، وأشكاله (التنمر اللفظي- الجسدي- التنمر العاطفي)، وأسبابه، وأماكن حدوث التنمر، وآثاره الجسدية والنفسية التي قد تصل للانتحار.

كما تناولت التنمر المدرسي وأرجعته إلى خلل مدرسي أو الألعاب الإلكترونية الدافعة للعدوانية، وأشارت إلى علاماته المتمثلة في انسحاب الطفل من الأنشطة، وابتعاده عن الأصدقاء والتجمعات، إهمال الواجبات المدرسية، فقدان أو زيادة الشهية، ويعاني الطفل المعرض للتنمر من العصبية والغضب أو القلق الزائد.

ونصحت بضرورة الملاحظة الجيدة من الآباء، والبدء الفوري في حوار هادئ مع الطفل المتعرض للتنمر، وتعليمه كيفية التعامل مع التنمر، وألا يكون دائم التسامح حتى لا يبدو ضعيفا، وتعزيز ثقة الطفل بنفسه، والمشاركة في الألعاب الجماعية بما يعزز روح التعاون