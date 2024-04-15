التعليم العالي تحارب محتويات الإنترنت الضارة بمقرر تعليمي لتوعية طلاب الجامعات

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بمحاربة مخاطر شبكة الإنترنت والمحتويات الضارة التي تقدم للشباب والأطفال في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتبني مفهوم الحرب التنويرية والتوعية الشاملة، للحفاظ على الهُوية الوطنية، والثوابت، والأخلاقيات، والقيم الدينية المستنيرة للمجتمع.

توعية طلاب بخطورة محتويات الإنترنت الضارة

واستعرض عاشور، جهود الوزارة لتوعية طلاب الجامعات بخطورة المحتويات الضارة لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، التي من بينها إعداد محتوى علمي، بعنوان «التربية الإعلامية الرقمية» وتضمينه في المقرر العلمي «قضايا المجتمع» الذي يُدرس بالجامعات المصرية، وقد رُوعي في هذا المحتوى شموله لكل المفاهيم والمهارات الخاصة بالإعلام الرقمي.

وتهدف المادة إلى تحصين الطلاب ضد المحتويات الإعلامية المغرضة، وتنمية مهاراتهم في التعامل مع وسائل الإعلام الرقمي، إضافة إلى تمكينهم من التعاطي مع كل المحتويات والرسائل التي تحفل بها شبكات الإنترنت، وتحقيق أكبر استفادة من التقنيات الحديثة للإعلام الرقمي، دون التورط في الجرائم الإلكترونية، أو السقوط في براثن حروب الجيل الرابع، والحروب النفسية، والدعاية المغرضة، والشائعات التي تفقد الشباب الثقة في دولتهم ومؤسساتها الوطنية.

تنظيم ندوات وورش عمل

وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى قيام الوزارة أيضًا بتنظيم ندوات وورش عمل لتوعية طلاب الجامعات بمخاطر الإنترنت، وإصدار مواد توعوية، ونشرات تعريفية حول مخاطر الإنترنت وطرق استخدامها بشكل آمن، فضلاً عن العمل على تطوير المناهج الدراسية في التخصصات والمجالات المختلفة من خلال لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لإكساب الخريجين المهارات التي تحصنهم ضد مخاطر التكنولوجيا، بالتوسع في إنشاء العديد من البرامج الحديثة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة، مثل: (الأمن السيبراني، علوم البيانات، الروبوتات، المعلوماتية الطبية والحيوية، علوم الفضاء، التكنولوجيا الحيوية).